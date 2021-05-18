Госсекретарь США ожидает встречу Байдена и Путина в предстоящие недели
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча американского президента Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина может состояться в предстоящие недели. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в предстоящие недели», — сказал он на пресс-конференции в Рейкьявике.
Блинкен также отметил, что Вашингтон хотел бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил «не гадать на кофейной гуще», где Путин встретится с Байденом.
В апреле президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, главной темой саммита лидеров двух стран должна стать стратегическая стабильность.