В «Спартаке» рассказали о чемпионских амбициях

Тренер «Спартака» Карседо заявил, что хочет подняться как можно выше в таблице

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча 20-го тура Российской преьмер-лиги (РПЛ) против тольяттинского «Акрона» в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что хотел бы подняться в турнирной таблице на максимально возможную строчку.

По его словам, в предстоящую субботу в игре против «Зенита» у команды будет шанс приблизиться к группе лидеров.

«Спартак» должен быть на максимально возможной позиции, да, изначально у нас было большое отставание, но мы благодаря двух победам подряд смогли подняться в таблице. Самое главное для нас — смотреть наверх и пытаться приблизиться к оппонентам, в следующем туре нас также ждет игра, которая может позволить нам подняться еще ближе», — заявил Карседо.

Встреча проходила в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой «Спартака» со счетом 4:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

После этой игры «Спартак» набрал 35 очков и сохранил шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 21 очком остается на десятой строчке.

Ранее в «Спартаке» объяснили, как обыграли «Акрон».