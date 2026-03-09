Размер шрифта
В «Акроне» объяснили поражение «Спартаку»

Тренер «Акрона» Тедеев объяснили поражение «Спартаку» ошибками в обороне
Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев после матча 20-го тура Российской преьмер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что его команда потерпела поражение из-за слишком большого числа ошибок.

«У каждой игры есть своя история, поэтому нельзя сказать, что у этой серии есть что-то общее. В предыдущей игре мы не заслуживали поражения, нам не хватило реализации. Если взять сегодняшнюю игру, то наши тактические идеи были реализованы, футболисты принимают их хорошо. Мы забили три «Спартаку» на выезде, обычно этого хватает для победы, но сегодня мы допустили много ошибок в обороне, особенно в первом тайме. Во втором тайме у нас у самих появилась возможность подбирать мячи и проводить встречные атаки, так мы и забили свои мячи. Я доволен самоотдачей игроков, мы заставляли вратаря соперника выбивать мяч подальше, это все наша работа, мы физически хорошо готовы и способны двигаться все 90 минут», — заявил Тедеев.

Встреча проходила в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой «Спартака» со счетом 4:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

После этой игры «Спартак» набрал 35 очков и сохранил шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 21 очком остается на десятой строчке.

Ранее Артем Дзюба назвал болезненным поражение в матче против «Спартака».

 
