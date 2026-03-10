Размер шрифта
В Иране заявили об уничтожении израильского центра спутниковой связи

КСИР: Иран полностью уничтожил центр спутниковой связи к югу от Тель-Авива
Vahid Salemi/AP

Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил израильский центр спутниковой связи. Об этом сообщает государственное телевидение Ирана.

В заявлении КСИР утверждается о полном уничтожении центра спутниковой связи, который находился к югу от Тель-Авива. Кроме того, силы противовоздушной обороны КСИР сбили многоцелевой беспилотный летательный аппарат Orbiter 4, который пытался атаковать объект вблизи Исфахана в центральной части Ирана.

9 марта командующий воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави заявил, что Иран будет запускать ракеты с боевой частью свыше тонны.

В конце февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране оценили готовность страны к десятилетней войне.

 
