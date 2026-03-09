Найден способ объединить две главные физические теории

Размер шрифта
Одной из главных нерешенных задач современной физики остается объединение двух фундаментальных теорий, описывающих разные уровни реальности. Квантовая теория успешно объясняет поведение элементарных частиц, а общая теория относительности описывает гравитацию и движение планет, звезд и галактик. Однако эти два подхода до сих пор не удается полностью совместить. Новое исследование ученых из Венского Университета может приблизить решение этой задачи. Работа опубликована в журнале Physical Review D (PRD).

По словам физика Бенджамина Коха, ситуация напоминает сюжет сказки о Золушке: есть несколько кандидатов на объяснение квантовой гравитации, но необходим «хрустальный башмачок» — экспериментальный признак, который позволит определить правильную теорию.

Ключевым элементом исследования стали геодезические линии — понятие, лежащее в основе общей теории относительности. Геодезическая линия — это кратчайший путь между двумя точками в пространстве. На плоской поверхности это прямая линия, а на искривленной поверхности — более сложная траектория.

В рамках теории относительности пространство и время объединены в четырехмерную структуру — пространство-время. Масса объектов, таких как Солнце или планеты, искривляет эту структуру, заставляя тела двигаться по определенным траекториям.

Исследователи попытались применить квантовые принципы к описанию этой кривизны пространства-времени. В квантовой механике положение и импульс частиц не имеют точных значений и описываются вероятностями. Ученые предположили, что аналогичным образом можно рассматривать и геометрию пространства-времени.

Команда разработала математический метод квантования метрики — величины, описывающей степень искривления пространства-времени. Это удалось сделать для важного случая сферически симметричного гравитационного поля, подобного полю Солнца.

На основе этих расчетов ученые вывели новое уравнение движения частиц, которое назвали q-desic — по аналогии с классическими геодезическими линиями. Оно показывает, что в квантовом пространстве-времени частицы могут двигаться немного иначе, чем предсказывает классическая теория относительности.

Расчеты показали, что различия между классическими и квантовыми траекториями в обычных условиях крайне малы — примерно 10⁻³⁵ метра, что невозможно измерить экспериментально.

Однако ситуация меняется, если учитывать космологическую постоянную, связанную с темной энергией и ускоренным расширением Вселенной. В этом случае различия между предсказаниями классической и квантовой гравитации могут проявляться на гигантских космических расстояниях — порядка 10²¹ метров.

По словам исследователей, именно на таких масштабах могут появляться наблюдаемые эффекты, которые помогут проверить различные теории квантовой гравитации. Например, они могут быть связаны с пока не до конца объясненной динамикой вращения спиральных галактик.

Авторы работы считают, что их математическая модель может стать новым инструментом для проверки теорий, пытающихся объединить квантовую физику и гравитацию. Если будущие наблюдения подтвердят предсказанные эффекты, это может приблизить физику к созданию единой теории, описывающей фундаментальные законы Вселенной.

