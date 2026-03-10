В «Спартаке» назвали лучшего игрока матча с «Акроном»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча 20-го тура Российской преьмер-лиги (РПЛ) против тольяттинского «Акрона» в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что считает аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко лучшим игроком матча.

«Для меня Барко — лучший игрок матча. Мы хотели нивелировать преимущество «Акрона» в росте, они старались использовать стандарты и длинные передачи для того, чтобы добиться результата, мы старались дать Барко свободу, чтобы он мог использовать свои сильные качества», — заявил Карседо.

Встреча между «Спартаком» и «Акроном» проходила в Москве 9 марта на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 4:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

После этой игры «Спартак» набрал 35 очков и сохранил шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 21 очком остается на десятой строчке. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде против петербургского «Зенита». Игра пройдет 14 марта и начнется в 16:00 мск.

