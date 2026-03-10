Дмитриев оценил разговор Путина с Трампом

Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа имел конструктивный характер. Об этом рассказал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

«Конструктивный телефонный разговор продлился час. Обсуждались возможные решения конфликтов на Украине и в Иране», — написал он.

9 марта Владимир Путин провел разговор с Дональдом Трампом. Он состоялся по инициативе главы Белого дома. Лидеры обсудили развитие текущей международной обстановки.

Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора главы государств сосредоточились на обсуждении эскалации конфликта в Иране, а также хода переговорного процесса по Украине.

Ранее в США допустили сделку между Трампом и Путиным.