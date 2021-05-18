Северная Македония высылает российского дипломата

Северная Македония вышлет российского дипломата из страны, сообщает ТАСС со ссылкой на македонские СМИ.

«МИД [Северной Македонии] подтвердил информацию [о высылке] и сообщил, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония», — отмечается в сообщении.

На данный момент подробности данного решения не известны.

В МИД России заявили, что Москва предпримет меры в ответ на высылку российского дипломата из Северной Македонии, пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник в ведомстве.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Несколько европейских стран в знак солидарности с Прагой также объявили о высылке российских дипломатов, Москва приняла ответные меры.