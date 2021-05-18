Рябков: ни о какой перезагрузке в отношениях с США не может идти речи

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что о перезагрузке отношений с США в текущем контексте не может идти речи. Об этом он сказал в интервью РБК.

По его словам, Москва «слышит сигналы Вашингтона» и не питает иллюзий по поводу взаимодействия с США.

На вопрос о возможности исключения Соединенных Штатов из списка недружественных стран Рябков ответил, что Россия может задуматься об этом в случае изменения к лучшему содержания политики Вашингтона в отношении Москвы.

«Пока к нам не поступало просьб об исключении США из списка государств, осуществляющих недружественные действия», — сказал дипломат.

Он также добавил, что Россия готова отменить введенные ограничения в отношении загранучреждений США, но строго на взаимной основе.

Кроме того, замглавы МИДа пояснил, что не готов прогнозировать сроки возвращения посла России Анатолия Антонова в США. Дипломат продолжает контакты в государственных структурах и общественно-политических кругах, заключил Рябков.

Ранее в Кремле предложили «не гадать на кофейной гуще», где президент РФ Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, куда вошли Чехия и США. В МИД Чехии в свою очередь заявили, что решение Москвы включить республику в список недружественных стран рассматривается «как еще один шаг к обострению отношений» не только с Прагой, но и с Евросоюзом и его союзниками.