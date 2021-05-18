В Госдуме заявили о европейской организации, готовящей членов несогласованных акций в РФ

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Reuters

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что французская неправительственная организация «Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы» (АШПИ) готовит организаторов и участников несогласованных акций в РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Деятельность АШПИ признана нежелательной в России.

«Данная организация используется странами Запада для организации активной антироссийской деятельности как внутри России, так и за рубежом. Свои цели они определяют на официальном сайте как «гражданское просвещение молодых общественных, политических, экономических, общественных и культурных лидеров стран с переходной экономикой», а основной формат работы — семинары и конференции за пределами России», - рассказал Пискарев.

По его словам, участники семинаров АШПИ изучают методы организации и радикализации протестных акций, обучаются использованию для этих целей соцсетей и интернет-мессенджеров. Ежегодно на курсах присутствуют 30-40 человек из России, которые, вернувшись на родину, собирают несогласованные мероприятия в своих городах.

Партнерами АШПИ выступают Агентство США по международному развитию (его деятельность в РФ прекращена как подрывающая национальную безопасность страны), «Национальный фонд в поддержку демократии», «Европейский фонд в поддержку демократии», «Международный республиканский институт» и «Институт Открытое общество — Фонд содействия» (их деятельность признана нежелательной на территории России).

Ранее в Госдуме рассказали об антироссийских опорных пунктах «нежелательных организаций».