В Госдуме заявили о европейской организации, готовящей членов несогласованных акций в РФ

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что французская неправительственная организация «Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы» (АШПИ) готовит организаторов и участников несогласованных акций в РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Деятельность АШПИ признана нежелательной в России.

«Данная организация используется странами Запада для организации активной антироссийской деятельности как внутри России, так и за рубежом. Свои цели они определяют на официальном сайте как «гражданское просвещение молодых общественных, политических, экономических, общественных и культурных лидеров стран с переходной экономикой», а основной формат работы — семинары и конференции за пределами России», - рассказал Пискарев.

По его словам, участники семинаров АШПИ изучают методы организации и радикализации протестных акций, обучаются использованию для этих целей соцсетей и интернет-мессенджеров. Ежегодно на курсах присутствуют 30-40 человек из России, которые, вернувшись на родину, собирают несогласованные мероприятия в своих городах.

Партнерами АШПИ выступают Агентство США по международному развитию (его деятельность в РФ прекращена как подрывающая национальную безопасность страны), «Национальный фонд в поддержку демократии», «Европейский фонд в поддержку демократии», «Международный республиканский институт» и «Институт Открытое общество — Фонд содействия» (их деятельность признана нежелательной на территории России).

Ранее в Госдуме рассказали об антироссийских опорных пунктах «нежелательных организаций».