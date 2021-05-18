Глава СВР назвал возможных организаторов хакерской атаки на SolarWinds

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин предположил, что масштабную кибератаку в США, произошедшую в прошлом году, могла организовать западная разведка. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».

Он привел в пример публикацию СМИ, где утверждалось, что разведка США и Великобритании внедряла секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение. По мнению Нарышкина, «тактика похожа».

Он также утверждает, что СВР не причастна к атаке на SolarWinds, в которой Россию обвиняет Запад. Глава СВР сравнил такие обвинения с «плохим детективом».

Кроме того, Нарышкин добавил, что с главой секретной разведывательной службы Великобритании MI6 Ричардом Муром был восстановлен контакт. По словам главы разведки, он надеется встретиться с ним лично в ближайшее время.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак.

В декабре 2020 года было атаковано программное обеспечение компании SolarWinds. Белый дом обвинил Россию в хакерской атаке на девять американских федеральных ведомств и более чем 100 предприятий частного сектора. Москва неоднократно отрицала обвинения в приписываемых ей кибератаках.