Мэр Владивостока подает в отставку

Мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил на своей странице в Instagram, что уходит в отставку.

«Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока», — написал он.

Ранее Трутнев на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко согласился с необходимостью смены главы города.

«Могу с вами согласиться, вы, действительно, правильно вспомнили, мы эту тему (о неудовлетворительной работе мэра) с вами обсуждали», — приводит ТАСС его слова.

Вице-премьер заявил, что Гуменюку необходимо предложить написать заявление об отставке, а затем искать более эффективного управленца.

Кожемяко в свою очередь уточнил, что претензии к работе мэра связаны с затягиванием работ по строительству парковок в центре Владивостока, детских садов, а также реконструкции стадиона «Авангард» и ремонту набережной Спортивной гавани.

В конце марта глава региона раскритиковал Гуменюка из-за медленной ликвидации последствий после ледяного дождя в ноябре 2020 года и состояния дорог в городе. Кожемяко пообещал принять решения, если вскоре не увидит положительных изменений. Тогда мэр пообещал, что выполнит все работы за месяц.

Олег Гуменюк занимает должность главы Владивостока с 2019 года, с 2018 года он руководил городской администрацией в качестве исполняющего обязанности.