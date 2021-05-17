Посольство РФ в Испании прокомментировало заявления СМИ по делу о шпионаже

Российское посольство в Испании удивлено тем фактом, что информация о закрытии дела о якобы присутствии «российских шпионов» в Каталонии перед незаконным референдумом о независимости 1 октября 2017 года была опубликована испанскими медиа спустя год, сообщает РИА «Новости».

«Испанские СМИ сообщают, что им только сейчас стало известно о решении Национальной судебной коллегии Испании от июля 2020 года прекратить дело о предположительном «российском следе» в Каталонии <...> в связи с отсутствием «каких-либо признаков преступления». Любопытно, что о начале «секретных расследований» журналисты узнают с обескураживающей оперативностью, а об их закрытии – спустя год. Интересно, что думает об этом их аудитория?», — прокомментировали в посольстве.

Дело о якобы присутствии «российских шпионов» в Каталонии во время событий осени 2017 года возбудили после заявления полиции. Суд постановил закрыть дело так как заявление полиции основывалось на материалах СМИ и сообщениях осведомителя.