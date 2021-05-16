Посол Чехии в РФ не знает, как повлияет на работу включение в список недружественных стран

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька заявил, что не знает, как будет работать чешское дипломатическое представительство после внесения республики в список недружественных России государств. Об этом сообщает портал irozhlas.cz.

По его словам, чешская сторона будет ждать разъяснений от РФ.

Дипломат считает, что Россия «должна была бы, по сути, объяснить, что это будет в перспективе означать для практической работы посольства и генеральных консульств».

Пивонька также рассказал, что чешское диппредставительство в Москве до конца мая должно уволить 90 нанятых на месте сотрудников из числа россиян. При этом, согласно решению российских властей, в своем штате дипмиссия республики может сохранить только 19 местных служащих, указал он.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественный государств, пока в нем числится только Чехия и США. В МИД Чехии в свою очередь заявили, что решение Москвы включить республику в список недружественных стран рассматривается «как еще один шаг к обострению отношений» не только с Прагой, но и с Евросоюзом и его союзниками.