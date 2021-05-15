Байден призвал Палестину прекратить удары по Израилю

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в разговоре с палестинским лидером Махмудом Аббасом призвал руководство Палестины начать урегулирование конфликта с Израилем и прекратить ракетные удары по еврейскому государству, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.

«Президент подчеркнул, что поддерживает шаги, направленные на обеспечение достойной, безопасной и свободной жизни для палестинского народа в условиях экономических возможностей, которых они заслуживают», — сообщили в Белом Доме.

Байден напомнил, что США будет продолжать поддерживать палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, последовавшие после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

Согласно данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле объявили о гибели девяти человек, в том числе одного военного. Как уточнила представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума, за четыре дня эскалации погибли 34 палестинских и два израильских ребенка.

Ранее Нетаньяху предупредил Байдена о дальнейших шагах Израиля.