Байден рассказал, какую тему планирует обсудить с Путиным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным тему международных стандартов борьбы против хакеров. Об этом американский глава заявил во время выступления в Белом доме, видео размещено на YouTube-канале.

«Мы работаем, чтобы прийти к тому, чтобы был своего рода международный стандарт, чтобы страны, которые знают, что имеется криминальная деятельность, которая происходит с их территории, чтобы мы все действовали против этих преступных группировок», — уточнил президент США.

По мнению Байдена, именно это станет одной из тем, которую он затронет при разговоре с президентом России. Американский лидер обсуждал недавнюю хакерскую атаку на Colonial Pipeline.

В настоящий момент неизвестно, какие еще темы может обсудить с Владимиром Путиным президент США. Кроме того, не уточняется дата предполагаемой встречи и разговора президентов США и России.

8 мая сообщалось, что работа крупнейшего в США трубопровода Colonial Pipeline приостановлена из-за кибератаки. В результате американские власти объявили режим региональной чрезвычайной ситуации, в стране был зафиксирован рост цен на бензин.