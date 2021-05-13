Гутерриш рассказал подробности разговора с Путиным

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал во время выступления перед студентами МГИМО, о чем говорил с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гутерриша, основной темой стала важность роли России в поддержании системы мультилатерализма (организации международных внешнеэкономических отношений, основанных на механизмах, позволяющих каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами) на основе Устава ООН и норм международного права.

Кроме того, он уточнил, что обсуждалась важность вакцинации, роль России и, в частности, препарата «Спутник V» в борьбе с пандемией.

«А также мы обсудили один из самых важных кризисов, разворачивающихся сегодня. Драматическая ситуация, которую мы наблюдаем в Палестине и Израиле», — дополнил генсек ООН.

Гутерриш и Путин также обсудили тему климата.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин встретится с генеральным секретарем ООН в видеоформате.