Bloomberg: автономия для Донбасса может заблокировать вступление Украины в НАТО

Предоставление автономии Донбассу может блокировать для Украины вступление в НАТО и ЕС, считает агентство Bloomberg. Как пишет ТАСС, такой вывод сделан на основании документа ЕС.

В документе описаны шаги, которые могут быть предприняты для для «повышения устойчивости» Украины к «действиям со стороны России».

Среди этих шагов числятся усиление поддержки в борьбе «с гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации», помощь с проведением вакцинации от COVID-19 и укрепление энергетической безопасности Украины.

Также упоминается усиление мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и районов Донбасса российских паспортов.

Кроме того, в документе утверждаетcя, что Россия хочет присоединить Донбасс.

Отмечается, что постпреды стран ЕС неоднозначно восприняли заявку Украины на вступление в НАТО. Некоторые из них поддержали эту инициативу, а другие считают, что Украина уделяет недостаточно внимания реформам по борьба с коррупцией.