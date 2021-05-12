Госдеп США и Пентагон заявили о поддержке Израиля

Глава Пентагона Ллойд Остин после ракетных обстрелов выразил поддержку министру обороны Израиля Бенни Ганцу. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Пентагон.

«Министр Остин передал, что министерство железно поддерживает законное право Израиля защищать себя и свой народ. Он также твердо осудил запуски ракет ХАМАС и других террористических группировок, целью которых были израильские гражданские лица», — говорится в сообщении Пентагона.

Пентагон отмечает, что важно, чтобы другие страны предприняли шаги для восстановления спокойствия.

В свою очередь глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон полностью поддерживает право Израиля на самооборону и осуждает ракетные атаки.

«Мы полностью поддерживаем законное право Израиля на самозащиту, осуждаем — я вновь осуждаю — ракетные атаки самым решительным образом», — сказал он.

Как сообщалось, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что попытки Израиля изменить статус Иерусалима незаконны и лишены юридической силы. Он добавил, что Россия выступает за то, чтобы Израиль немедленно прекратил поселенческую деятельность на оккупированных территориях.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны Израиля сообщила, что по территории страны из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ на это израильские военные нанесли ответный удар.

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».