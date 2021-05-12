Эрдоган и Путин обсудили вопрос поставки «Спутник V» в Турцию и ситуацию в Израиле

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопрос поставки российской противокоронавирусной вакцины «Спутник V» в республику. Об этом сообщает госагентство Anadolu со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Отмечается, что в ходе переговоров главы двух государств также затронули ситуацию в Израиле.

Эрдоган подчеркнул, что важно показать, что Турция и Россия придерживаются схожих взглядов относительно событий в Иерусалиме. Он также заявил, что Совет безопасности ООН должен вмешаться и направить четкий сигнал израильскому государству, призвав его «остановить нападения до того, как кризис не перерос во что-то большее».

В последний раз президенты проводили телефонные переговоры 5 мая. Тогда политики обсудили борьбу с коронавирусом, в том числе с учетом сложившейся ситуации в Турции, а также вопросы региональной проблематики, обстановку в Сирии, Ливии, а также урегулирование конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе.