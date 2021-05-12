Диписточник: США отказываются принимать нового пресс-секретаря посольства России

Соединенные Штаты более шести месяцев отказываются впустить на свою территорию подготовленного для работы в посольстве России пресс-секретаря. Об этом заявил дипломатический источник, передает ТАСС.

«Причина — категорический отказ американских властей без каких-либо объяснений впустить в США российского дипломата на замещение этой должности»», — сказал собеседник агентства.

15 апреля Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Данные санкции были введены против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в американские выборы.

16 апреля Россия объявила ответные меры. Послу США было рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. Кроме того, Москва запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса.