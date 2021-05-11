Нетаньяху заявил, что сторонники ХАМАС поплатятся жизнями за ракетный обстрел

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе спецобращения к гражданам страны заявил, что сторонники движений ХАМАС и «Исламский джихад» (запрещена в РФ) заплатят высокую цену за свои действия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы провели совещание, оценку ситуации с участием сил безопасности. Мы решили, что ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за свои действия против Израиля. Я говорю вам сегодня — они поплатятся собственными жизнями. Мы едины против презренного врага», — сказал Нетаньяху.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны сообщила, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ на это израильские военные поразили 130 палестинских военных целей, ликвидировав порядка 15 членов боевых подразделений контролирующей Газу группировки ХАМАС, а также «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».