Партия ОПЗЖ продолжит свою деятельность после обвинений в госизмене Медведчуку и Козаку

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) будет продолжать вести активную политическую деятельность, не взирая на давление со стороны украинской власти. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте партии.

Согласно публикации, обыски, которые были у главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и у члена политсовета партии Тараса Козака, выдвижение им подозрений в госизмене, а также очередной обыск, проведенный в офисе партии «являются местью и расправой» над председателем «Оппозиционной платформы — За жизнь».

«Несмотря на беспрецедентное давление и угрозы, использование административного ресурса и нападения национал-радикалов, пользующихся полной поддержкой власти [президента Украины Владимира] Зеленского, партия продолжает активную политическую деятельность», — подчеркнули в партии.

Ранее депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко назвал репрессиями обвинения Медведчука и Козака в госизмене.

Во вторник, 11 мая, в доме Медведчука прошли обыски. Они проводились в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.

Как сообщалось, по этому адресу он временно проживает со своей семьей, так как в его основном доме в пригороде украинской столицы проходит ремонт.

До этого стало известно, что депутатов Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака заподозрили в госизмене и покушение на хищении национальных ресурсов в Крыму.