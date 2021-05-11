Депутатам Рады Медведчуку и Козаку предъявлены обвинения в госизмене

Двум депутатам Верховной рады Украины предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook после того, как подписала соответствующие документы.

Отмечается, что парламентарии также подозреваются в разграбление национальных ресурсов в Крыму. Венедиктова назвала лишь первые буквы фамилий депутатов — «М и К».

По данным «Интерфакс Украина», подозрение в госизмене и покушении на хищении нацресурсов в Крыму подписано главе украинского политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку и народному депутату от партии «Оппозиционный блок» Тарасу Козаку.

Ранее сообщалось, что обыски прошли в доме Медведчука. Обыски проходили в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.

В марте сообщалось, что бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова уведомили о подозрении в государственной измене из-за Харьковских соглашений о размещении российского флота в Крыму