Белый дом раскрыл официальную позицию по ситуации с кибер-атакой на Colonial Pipeline

Советник президента Соединенных Штатов по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл назвала группировку хакеров, которые ответственны за кибер-атаку на крупнейший на Восточном побережье топливопровод Colonial Pipeline и опровергла данные причастности России, сообщает РИА «Новости».

«Мы считаем, что это преступные элементы, но наше разведывательное сообщество, разумеется, изучает это», — заявила Шервуд-Рэндалл.

По ее словам, расследование действий преступной группировки DarkSide велось «с октября 2020 года». Также Шервуд-Рэндалл отметила, что Colonial Pipeline готова в кратчайшие сроки восстановить трубопровод.

«Сейчас нет недостатка в поставках [топлива]», - добавила Шервуд-Рэндалл.

Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.

Ранее ФБР заявила, что за атакой на топливную компанию США стоит группировка из Восточной Европы