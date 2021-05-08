В Госдуме оценили призыв Чехии к ЕС выслать российских дипломатов

Чехия, обращаясь к странам Европейского союза с просьбой выслать российских дипломатов, провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях в Россией, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией. Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным «highly likely»-шоу станет еще одним шагом к свертыванию диалога с Москвой. Надеюсь, в Брюсселе это осознают», – отметил депутат.

К своей публикации он прикрепил ссылку на новость о том, что чешский премьер-министр Андрей Бабиш в ходе неформального саммита Евросоюза попросил страны блока выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату.

«Highly likely» («с высокой вероятностью». — примечание «Газеты.Ru») — фраза, часто используемая зарубежными политиками для оценки якобы причастности России к каким-либо нарушениям.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.