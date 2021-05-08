В Госдуме оценили призыв Чехии к ЕС выслать российских дипломатов

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Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Чехия, обращаясь к странам Европейского союза с просьбой выслать российских дипломатов, провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях в Россией, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией. Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным «highly likely»-шоу станет еще одним шагом к свертыванию диалога с Москвой. Надеюсь, в Брюсселе это осознают», – отметил депутат.

К своей публикации он прикрепил ссылку на новость о том, что чешский премьер-министр Андрей Бабиш в ходе неформального саммита Евросоюза попросил страны блока выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату.

«Highly likely» («с высокой вероятностью». — примечание «Газеты.Ru») — фраза, часто используемая зарубежными политиками для оценки якобы причастности России к каким-либо нарушениям.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.