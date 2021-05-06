США направили в Украину $4,6 млрд с 2014 года

США с 2014 года предоставили Украине в общей сложности более $4,6 млрд, в том числе в виде помощи по линии безопасности. Об этом говорится в справке Госдепартамента к визиту госсекретаря Энтони Блинкена в Киев 5-6 мая, передает ТАСС.

«США с 2014 года предоставили Украине помощь более чем на $4,6 млрд, в том числе в сфере безопасности. Кроме того, мы предоставили три гарантии по суверенным займам на $1 млрд», - говорится в сообщении.

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США также утверждают, что предоставили через гуманитарные агентства с 2014 года $306 млн на поддержку лиц, «пострадавших от действий России на востоке Украины и в Крыму».