Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне

Президент США Джозеф Байден заявил, что рассчитывает на переговоры российским коллегой Владимиром Путиным во время поездки в Европу в июне. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я на это надеюсь и этого ожидаю. Мы работаем над этим», — сказал Байден, отвечая на вопрос о перспективах такой встречи.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пошла бы на пользу обеим странам.

В середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что официального ответа по участию Владимира Путина в саммите с участием американского лидера Джо Байдена не было. По словам представителя Кремля, сейчас данное предложение изучается.