Байден заявил, что США снова «пришли в движение» после начала его полномочий
Антон Демидов
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Президент США Джо Байден заявил, что страна снова начала двигаться после начала его полномочий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на в выдержки из его речи в конгрессе, которые распространил Белый дом.
Американский лидер отметил, что после 100 дней его президентства он может доложить государству, что Соединенные Штаты «вновь пришли в движение».
По его словам, США «превращают беду в шанс, кризис в возможности, неудачу в силу».
Глава Белого дома также указал, что его администрация, кроме массовой вакцинации от коронавируса, создает «сотни тысяч» рабочих мест и старается гарантировать честность и справедливость в обществе.
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