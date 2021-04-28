К адвокату Трампа Джулиани пришли с обысками

Следователи провели обыск в квартире адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Нью-Йорке, сообщает Wall Street Journal.

Факт обыска подтвердил его адвокат Роберт Костелло. Отмечается, что обыски производились по делу давнего расследования федеральной прокуратуры Манхэттена в отношении Джулиани, который с 2019 года находится под следствием на предмет возможного нарушения законов о лоббировании и связаны с его деятельностью на Украине.

По словам адвоката, обыск в квартире Джулиани начался в 6 часов утра. Правоохранители изъяли из его дома технику.

Ранее New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Трамп обсудил с Джулиани возможность помилования юриста до истечения срока полномочий главы государства. По данным издания, разговор состоялся на случай, если Джулиани отдадут под суд после инаугурации нового президента. Однако Белый дом опроверг эти сведения.