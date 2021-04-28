Лавров пошутил о причастности России к убийству эрцгерцога Фердинанда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, обсуждая обвинения болгарской стороны о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам боеприпасов в чешском Врбетице, пошутил про убийство эрцгерцога Фердинанда, после которого началась Первая мировая война, передает РИА «Новости».

«Хорошо еще, что в убийстве эрцгерцога Фердинанда (в 1914) нас не обвиняют», — заявил Лавров.

Официальный представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева заявила, что в прокуратуре подозревают шестерых российских граждан в организации четырех взрывов в период с 2011 по 2020 год на оружейных заводах страны, в которых хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.

Уточняется, что за последние десять лет болгарскими властями были зафиксированы случаи взрывов на складах и производственных объектах заводов по обезвреживанию взрывчатых веществ, производству оружия и боеприпасов.

Ранее Болгария не передала посольству РФ информацию о расследовании взрывов во Врбетице.