Зеленский не исключил отказ от минского формата

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за реформирование или отмену минского формата для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом украинский лидер сказал в интервью газете Financial Times.

Глава государства обратил внимание на то, что он участвует в процессе, план которого был составлен еще до его прихода к власти в 2019 году.

«У нас есть два варианта: мы можем изменить минский формат, внести в него коррективы. Или мы можем использовать какой-то другой формат… Скорость этого процесса имеет значение», — сказал Зеленский.

Кроме того, он предложил США, Великобритании и Канаде принять более активное участие в дипломатическом процессе.

Ранее пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович заявил, что Украина выступила против участия в переговорах по поводу перемирия на востоке страны самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

До этого главы самопровозглашенных республик сообщили, что готовы встретиться с президентом Украины на линии соприкосновения в Донбассе. При этом Арестович заявил, что киевские власти отказываются от переговоров с ЛНР и ДНР.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.