В Кремле рассказали о переговорах Лукашенко и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, о чем говорили российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Москве в четверг, 22 апреля.

«Длительные были переговоры. Рабочий «проговор» тем, связанных с экономическим взаимодействием. Энергетика, другие сферы, но в основном торгово-экономические вопросы», — поделился представитель Кремля.

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко длились четыре часа, они проходили в Москве накануне, 22 апреля.

Ранее Песков сообщал, что во время переговоров Путин также общался с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и членами кабмина «для сверки часов по тем или иным направлениям российско-белорусского сотрудничества».

Это уже второй приезд белорусского лидера в Россию. До этого Лукашенко приезжал в Россию в феврале текущего года. Тогда на встрече в Сочи он с российским коллегой обсудил двусторонние отношения в рамках Союзного государства.