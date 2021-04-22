Глава ЛНР сообщил о готовности встретиться с Зеленским на линии соприкосновения

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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании... Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании...
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании...
РИА Новости

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщают РИА Новости.

«Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье «красной», и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдется!» — подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным раскритиковал поведение главы Украины в отношении вопросов Донбасса.

До этого телеведущий Владимир Соловьев оценил обращение Зеленского к Путину. Также он отметил, что у России нет войны с Украиной, и призвал Зеленского вести прямые переговоры с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

20 апреля Зеленский предложил российскому коллеге встретиться в Донбассе.