В ЕС оценили ответную реакцию на высылку дипломатов из Чехии

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ответную реакцию России на высылку дипломатов из Чехии диспропорциональной, сообщает ТАСС.

«Евросоюз выражает полную солидарность с Чешской Республикой, поддерживает действия, предпринятые ее властями до сих пор, и готов поддержать ее дальнейшие усилия по привлечению виновных к ответственности. ЕС осуждает диспропорциональную реакцию и последующие угрозы Российской Федерации в адрес Чехии», — указано в заявлении Борреля.

По его словам, Евросоюз очень внимательно относится ко выводам чешских властей по поводу событий 2014 года во Врбетице.

«Евросоюз глубоко обеспокоен любым грубым нарушением международного права и суверенитета Чешской Республики, а также любыми подобными действиями, направленными против любого другого государства — члена ЕС. Россия должна воздерживаться от действий, угрожающих безопасности и стабильности в Европе и противоречащих международным обязательствам России», — считает Боррель.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

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