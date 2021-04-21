Новый глава МИД Чехии назвал крайне сложными отношения с Россией

Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек оценил текущую ситуацию в чешско-российских отношениях во время своей первой пресс-конференции в этой должности, сообщает РИА «Новости».

«Чешско-российские отношения вступили в крайне сложный этап, но не по вине Чехии», — заявил Кулганек.

Он также добавил, что в ближайшие дни Чехия вместе с союзниками должна предпринять шаги в отношении России. По словам Кулганека, в этих условиях властям нужно действовать взвешенно.

Ранее 21 апреля Кулганек был назначен новым главой МИД Чехии.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.