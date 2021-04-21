Песков: Путин не мечтатель, он трезво оценивает ситуацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин трезво оценивает ситуацию.

По его словам, Путин понимает, как тяжело многим, именно это является причиной введения новых льгот и мер поддержки.

«Президент совсем не мечтатель, он трезво оценивает ситуацию и четко понимает, насколько тяжело многим. И отсюда такое количество мер поддержки, льгот. Никого мечтательства здесь нет», — объяснил Песков в интервью kp.ru.

Он отметил, оказание помощи идет последовательной линией, поэтому средств в бюджете на реализацию послания хватит.

«Это все очень дорогие в бюджетном исполнении меры, но это приоритет для главы государства. Безусловно, хватит средств, это все не с потолка берется. И разумеется, не допускается ситуация, когда инициативы приводили бы к разбалансировке бюджета», - добавил Песков.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию Путин поручил ввести ряд новых пособий для детей, неполных семей и беременных.