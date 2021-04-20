Песков оценил слова Захаровой о «маразматическом параде» в Чехии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о «маразматическом параде» в Чехии.

Ранее 20 апреля Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов в чешском Врбетице в 2014 году «маразматическим парадом».

«Мы такое поведение Праги считаем безосновательным, разрушительным с точки зрения двусторонних отношений. Лишенной какого-то здравого смысла такую линию Праги», — сказал представитель Кремля.

По его словам, действия Чехии выглядят как попытки быть похожими в непредсказуемых, агрессивных действиях «на своих старших товарищей за океаном».

«Это правильные формулировки звучат из МИДа. Вот это решение и голословные безосновательные обвинения наших чешских оппонентов — возмутительны. Не поддаются ни пониманию, ни анализу», — подытожил Песков.

17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. По данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация властей Чехии о 18 российских дипломатах нужна была для отвлечения внимания от переворота на территории Белоруссии, который готовится Западом.

19 апреля Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги.