Рябков: на Россию идет фронтальная атака из стран Запада

Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что страны Запада готовятся к фронтальной атаке на Российскую Федерацию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на общем собрании членов Российской академии наук.

По его словам, без научной дипломатии позиции России в мире были бы гораздо слабее, особенно сейчас, в условиях фронтальной атаки на нее.

Рябков подчеркнул, что для России важно сохранять интеллектуальное лидерство.

Отношения Москвы и стран Запада в последнее время серьезно обострились по нескольким причинам, в том числе из-за ситуации в Донбассе, взаимной высылки дипломатов с рядом государств.

Так, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.