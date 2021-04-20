ХДС выбрала Лашета в качестве кандидата на пост канцлера Германии

Правление правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) выбрало председателя партии Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры Германии на выборах, которые состоятся в сентябре текущего года, пишет издание Die Welt.

Как сообщает издание, за его кандидатуру был отдан 31 голос. Девять членов правления ХДС поддержали Маркуса Зедера, воздержались шесть человек.

Ранее Лашета обвинили в симпатии к России.

16 января премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет был избран новым председателем правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС), получив 521 голос.

26 сентября 2021 года в Германии пройдут выборы в бундестаг. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет претендовать на этот пост.