Аналитики рассказали, что ждет Россию после новых санкций от США

В рейтинговом агентстве Moody's заявили, что новые американские санкции против российского госдолга могут повлиять на долгосрочную стратегию министерства финансов РФ, однако в будущем с негативным эффектом от введенных ограничений Москве удастся справиться. Об этом сообщает РБК.

По словам экспертов, санкции в дальнейшем будут еще больше ограничивать власть в выборе вариантов бюджетной политики. На сегодняшний день серьезных проблем от данных ограничений нет, так как у РФ существуют финансовые резервы, а также у государства низкая потребность в заимствованиях.

Аналитики спрогнозировали несколько сценариев развития событий в ответ на американские действия. Минфин может перейти на выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) с более короткими сроками обращения, а также начать активнее использовать бюджетные остатки. В свою очередь Банк России может предоставить дополнительную ликвидность банковской системе для смягчения шока от санкций, говорится в документе.

Отмечается, что для России гораздо неприятнее и опаснее расширение ограничений в отношении госдолга. Так как это может заставить Минфин отказаться от наращивания заимствований. Кроме того, это небезопасно в отношении планов правительства по улучшению уровня жизни населения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции будет ли ответ российской стороны на американские санкции болезненным.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов.

После этого российский МИД вызвал посла США в стране Джона Салливана и объявил ему, что в ближайшее время Москва представит серию ответных мер на введенные Вашингтоном санкции.