В Кремле прокомментировали возможное участие Путина в саммите по климату

Решение об участии президента России Владимира Путина в онлайн-саммите по климату примут после тщательного анализа вопросов по организации мероприятия. Саммит пройдет 22–23 апреля, еще согласовываются организационные аспекты, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

По словам представителя президента, ответы начали получать в Кремле только в течение последних дней.

«Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как он будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать», — отметил Дмитрий Песков.

Как подчеркнул Песков, надо тщательно проанализировать полученные ответы перед окончательным решением по участию Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в Кремле изучают приглашение Путина на саммит по климату. Всего пригласили лидеров 40 государств, саммит пройдет в дистанционном формате 22 — 23 апреля.

Кроме того, в МИД рассказали о контактах с США по участию России в саммите по климату.