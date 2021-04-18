Жительницу Флориды задержали из-за угроз убийства Камалы Харрис

Федеральные агенты Секретной службы США задержали жительницу Флориды, обвиняемую в угрозах убить вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис, сообщает издание USA Today.

39-летнюю медсестру Нивиан Пети Фелпс задержали в четверг, 15 апреля, сотрудниками Секретной службы, за «сознательные и умышленные угрозы убить и нанести телесные повреждения вице-президенту США».

По данным секретной службы, Фелпс несколько раз отправляла видео своему супругу, который отбывает наказание в тюрьме. В этих видео Фелпс выражала возмущение результатами президентских выборов в США в 2021 году. Одновременно с этим она обращалась в правоохранительные органы за разрешением на оружие.

Фелпс записала несколько видеороликов, в которых она озвучивала угрозы убить Камалу Харрис и называла конкретную дату. В своих видеороликах задержанная обосновывала свою ненависть тем, что не считает вице-президент США чернокожей женщиной.

В случае признания Фелпс виновной, ей грозит тюремный срок до пяти лет.