Слуцкий оценил высылку российских дипломатов из Чехии
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался насчет высылки российских дипломатов из Чехии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам парламентария, Чехия, принимая такое решение, «идет в русле русофобского фарватера Вашингтона».
Слуцкий считает, что основания для высылки высылка 18 сотрудников дипмиссии из республики «не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года».
По его словам, этот шаг чешской стороны наносит «серьезный удар по двусторонним отношениям с Россией».
«Как и принято в таких случаях, ответные меры с нашей стороны обязательно последуют», — отметил Слуцкий.
Ранее власти Чехии решили выслать 18 российских дипломатов. Как заявляют европейские СМИ, высылаемые дипломаты на самом деле были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Власти республики приняли решение, когда выяснили, что российские спецслужбы были причастны ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, когда погибли два человека.
Позже это решение прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и депутат Госдумы Дмитрий Новиков.