Британская королевская семья в день похорон Филиппа опубликовала видео в память о нем

Британская королевская семья в субботу, 17 апреля, в день похорон супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа обнародовала прощальное видео. Об этом сообщает The Telegraph.

«Видео в память невероятной жизни герцога Эдинбургского, уникальной благодаря широте опыта и принадлежности к военному поколению», — говорится в сопроводительном комментарии к ролику.

Видео длится 2 минуты 15 секунд, в нем рассказывается о жизни герцога Эдинбургского, приводятся его различные фотографии, в том числе в кругу семьи и при исполнении военных и официальных обязанностей.

Королевская семья также обнародовала фотографию принца Филиппа и королевы Елизаветы II, сделанную супругой их младшего сына принца Эдварда Софи, когда королевская чета отдыхала в шотландском замке Балморал.

9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.

Тогда источник из королевского окружения сообщал, что не коронавирус стал причиной госпитализации. Филипп и Елизавета одними из первых в Великобритании сделали прививки от коронавируса. За последнее время, начиная с 2017 года, герцог Эдинбургский несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем.

Ранее сообщалось, что принцы Уильям и Гарри не будут вместе следовать за гробом принца Филиппа.

До этого Букингемский дворец обнародовал список приглашенных на похороны принца Филиппа.