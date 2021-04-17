Премьер Японии заявил о готовности лично встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что готов лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает ТАСС.

«Я сам готов встретиться с председателем Ким Чен Ыном без предварительных условий. На пути к решению проблемы похищенных (спецслужбами КНДР японских граждан) и установления плодотворных отношений с КНДР я полон решимости действовать, стоя на передовой», — сказал Ёсихидэ Суга.

Ранее власти Японии продлили на два года санкции в отношении КНДР.

До этого министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио надеется на ужесточение контроля со стороны Китая над выполнением санкций в отношении Северной Кореи. Он также отметил, что в санкциях против КНДР в настоящее время полно лазеек, и призвал поддерживать экономическое давление на Пхеньян до полного завершения денулеаризации Корейского полуострова.