Ушаков рекомендовал американскому послу уехать в Вашингтон

Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время беседы с американским послом в Москве Джоном Салливаном рекомендовал ему уехать в Вашингтон, чтобы провести там консультации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА «Новости».

По словам министра, в Вашингтоне происходит непонятно или «по крайней мере не до конца понятное».

«Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации», — сказал Лавров.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков изложил американскому послу в Москве Джону Салливану меры, которые РФ предпримет в ответ на санкции Вашингтона.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.