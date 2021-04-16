Песков рассказал об ответе на санкции США

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во время пресс-конференции оценил возможность ответа России на новые американские санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял. Все будет зависеть от решения главы государства», — отметил представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против Российской Федерации. Санкции были введены против 32 российских физических лиц и организаций из-за «вмешательства» России в американские выборы.

15 апреля российский МИД вызвал посла США в стране Джона Салливана и объявил ему, что в ближайшее время Москва представит серию ответных мер на санкции, которые ввели в Вашингтоне.