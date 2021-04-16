В Кремле оценили призыв Байдена снизить напряженность в отношениях между РФ и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв американского лидера Джо Байдена снизить напряженность в отношениях между РФ и США.

Ранее 16 апреля Байден заявил, что настало время для деэскалации в американо-российских отношениях, и этом должны помочь вдумчивый диалог и дипломатический процесс. Он отметил, что Соединенные Штаты готовы конструктивно двигаться в сторону этого процесса.

Песков напомнил, что о целесообразности выстраиваниях и деэскалации отношений между двумя государствами ранее говорил президент России Владимир Путин. Глава РФ подчеркивал, что Москва готова развивать диалог с Вашингтоном настолько, настолько это готова делать американская сторона.

«Позитивно, что в этом точки зрения глав государств совпадают. Неприменимым остается санкционное пристрастие наших американских визави», — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что американский президент сделал ряд предложений, и Путину потребуется некоторое время, чтобы проанализировать их. Ответ будет тогда, когда президент примет необходимое решение.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

В дальнейшем российский МИД вызвал посла США в стране Джона Салливана и объявил ему, что в ближайшее время Москва представит серию ответных мер на введенные Вашингтоном санкции.