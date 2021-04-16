Байден назвал великими державами Россию и США

Президент США Джо Байден во время выступления, посвященного отношениям с Москвой заявил, что США и Россия являются великими державами, сообщает РИА «Новости».

Байден назвал россиян и американцев гордыми и патриотичными народами, которые заинтересованы в мирном и безопасном будущем.

«Мы представляем две великие державы, которые несут большую ответственность за глобальную стабильность», — добавил американский лидер.

Как уточнил глава государства, он и президент России Владимир Путин несут большую ответственность за то, чтобы держать эти отношения в рабочем состоянии.

Кроме того, Байден объяснил, что ввел санкции против России из-за якобы вмешательства страны в выборы США. Он подчеркнул, что меры могли быть более жесткими.

Также в ходе выступления глава Белого дома призвал российского лидера Владимира Путина пропорционально ответить на введенные США санкции.

В заключение Байден назвал российский газопровод «Северный поток —2» сложным вопросом, обсуждения которого на данный момент продолжаются.